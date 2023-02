Polícia Militar - 17.02.2023 O carro foi encontrado desmontado na Zona Leste de SP

O cantor de samba Péricles teve o carro de luxo roubado na noite da última quinta-feira (16), em Santo André, na Grande São Paulo. No momento do assalto, estavam no veículo a esposa e a filha do cantor. Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Militar localizou o carro na Zona Leste de São Paulo, ao qual se encontrava desmontado e praticamente sem peças.



A PM afirmou que recebeu uma denúncia às 9h30, que dizia a localização do veículo, na Rua Arroio Rela, no bairro São Lucas. Chegando no local, encontraram a Land Rover Discovery Cinza quase que inteiramente desmontada. O carro é avaliado em cerca de R$ 300 mil.

O momento do assaltou foi registrado pelas câmeras de segurança e viralizaram nas redes sociais. O cantor deixava a casa em que reside com a esposa e a filha quando o assalto ocorreu. Ninguém foi ferido.

No vídeo, é possível ver um dos homens que abordou o casal usava um capuz e apontava uma arma na direção do cantor. Após entrar no carro, um Uno branco sai atrás com outro criminoso armado.

O momento em que o cantor é abordado por um homem armado foi registrado pelas câmeras de segurança pic.twitter.com/YFfiihy0og — iG Último Segundo (@ultimosegundo) February 17, 2023





A Farias Produções publicou um comunicado tranquilizando os fãs sobre o ocorrido.

Os responsáveis pelo assalto ainda não foram identificados. O caso foi retificado no 2º Distrito Policial (DP), em Santo André. O crime foi cometido por volta das 20h30, na Vila Camilópolis. Além do veículo, foram roubados cartões bancários, documentos, e uma mochila com roupas das filhas de Péricles.



