Reprodução/Youtube Lula participou do evento de aniversário do PT

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou que propôs um reajuste a todos servidores do Executivo federal de 8% nos salários partir de março ainda este ano (2023).

O assunto foi tema de discussão da durante reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP) , nesta quinta-feira (16).

O governo oferecerá aumento de R$ 200 no auxílio-alimentação dos servidores públicos. Foi proposto também um aumento de 43% no auxílio alimentação dos servidores, que corresponderá um valor de R$ 200 reais a mais no benefício, porém a proposta ainda será analisada pelos sindicatos das categorias.

A secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho do Ministério da Gestão informa que essas propostas cabem no orçamento de R$ 11,2 bilhões previsto para reajustes e benefícios de servidores públicos aprovados no orçamento deste ano.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.