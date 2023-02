Reprodução/TV Globo - 10.02.2023 Queda de barreira em Piraí. A Serra das Araras está fechada em ambos os sentidos nesta sexta-feira (10)

Após chuvas intensas nos últimos dias a Serra da Araras , na Via Dutra , precisou ser totalmente interditada em ambos os sentidos — Rio de Janeiro e São Paulo — nesta sexta-feira (10), informou a concessionária CCR Rio SP , que administra a BR-116 (Via Dutra).

Veja quais são os pontos de interdição:

Quilômetro 240 (nos dois sentidos);

Quilômetro 225 (sentido São Paulo - altura de Piraí);

Quilômetro 265 (sentido Rio de Janeiro - altura de Volta Redonda);

Durante a manhã, um longo congestionamento se formou em ambos os sentidos. No sentido Rio, são 17 quilômetros de congestionamento às 9h05. No entanto, segundo a CCR Rio SP, os pontos de interdição contam com retorno.

Por volta das 9h15, duas faixas foram liberadas no quilômetro 240, uma em cada sentido da via.

A medida é temporária e tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de acordo com a concessionária. O objetivo é evitar possíveis acidentes, pois o local está suscetível a deslizamentos de terra.

A CCR Rio SP informou, ainda, que uma vistoria para avaliar as condições da via deve acoentecer ainda esta manhã. No entanto, ainda não há previsão para a reabertura total da Dutra.

Durante a madrugada, na altura do Piraí, próximo ao quilômetro 240 sentido São Paulo, uma queda de barreira atingiu um ônibus e houve a interdição do local. Não há informações sobre feridos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.