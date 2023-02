Rovena Rosa / Agência Brasil - 28.09.2022 Chuva em São Paulo

Esta quinta -feira (9) será de sol e chuva no Brasil . De acordo com o Climatempo , todas as cinco regiões do país vão enfrentar pancadas de chuva, sejam leves ou moderadas. Apesar disso, o tempo firme terá vez em determinadas áreas.

Nas regiões de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o dia vai mesclar o clima abafado com algumas pancadas de chuva. O Rio Grande do Sul também terá um dia ensolarado, mas com previsão de chuva no litoral e no extremo sul gaúcho.

Jáo Nordeste, será um dia ensolarado no norte da Bahia e no sudeste do Piauí. Na porção Norte, há o alerta para o risco de temporais em Roraima e no Amapá, além de partes do Amazonas e do Pará.

Confira o resumo da previsão do tempo para as cinco regiões geográficas do Brasil nesta quinta-feira (9):

Sul

Terão nuvens carregadas sobre toda a região. Dia de sol e muito calor no Rio Grande do Sul, mas a chuva forte volta ao litoral e extremo sul do estado. Santa Catarina e Paraná com pancadas moderadas a forte.

Sudeste

Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro continuam sob o alerta de chuvas intensas. A chuva ganha força no sul do Espírito Santo. Em São Paulo, bons períodos de sol e bastante calor, mas com pancadas isoladas entre a tarde e a noite. Tanto no norte capixaba quanto no norte mineiro, o tempo fica firme.

Centro-Oeste

Os estados de Mato Grosso e Goiás podem esperar pancadas de chuva a qualquer momento. Brasília e arredores com muita nebulosidade durante o dia, além de pancadas fortes, com raios e ventos. Dia de sol em Mato Grosso do Sul, mas intercalando períodos de chuva forte.

Nordeste

A costa norte da região segue em atenção devido à atuação da zona de convergência intertropical (ZCIT). Muita nebulosidade e chuva a qualquer hora desde São Luís (MA) até Natal (RN). Pancadas isoladas em João Pessoa (PB) e no Recife (PE). Tempo firme no interior e norte da Bahia e no sudeste do Piauí. Chove à tarde nas demais regiões.

Norte

Chove a qualquer momento e o risco de temporais segue alto no leste e norte do Amazonas, em Roraima, no oeste e no interior do Pará. A ZCIT ainda provoca, todavia, temporais no Amapá e em Belém (PA). Calor, períodos de sol e chuva forte entre tarde e noite nas demais áreas da região.

Atenção para o risco de chuva moderada-forte nas capitais: Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém e São Luís.

