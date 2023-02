Reprodução Twitter Gilberto Kassab - 21.09.2022 Gilberto Kassab (PSD) e Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O homem forte do governo de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD) fez uma ousada oferta aos líderes do governo Lula ao Congresso nesta semana. Ele garantiu que destrói o bolsonarismo no Legislativo em troca de apoio de partidos governistas a Tarcísio de Freitas (Republicanos) em SP.

A estratégia de Kassab parece simples. Ele quer que o PSB passe a integrar a base de apoio de Tarcísio, inclusive com direito a cargos no segundo escalão. Em troca, ele garante conseguir que o Republicanos migre da oposição para a situação, tanto na Câmara quanto no Senado.

O estratagema praticamente dizimaria o bolsonarismo e reduziria a força da oposição a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a nomes ideológicos a favor de Jair Bolsonaro (PL). "Estou oferecendo governabilidade", teria dito Kassab durante reunião com líderes do governo.

O movimento, porém, não foi visto com otimismo pelo PT, principalmente porque ala importante do partido duvida da capacidade do cacique em reunir os votos prometidos dentro do Republicanos. O acordo, no entanto, teria tido o aval do próprio Tarcísio e de parte significativa da legenda.

Por outro lado, existe a resistência do PSB em compor o governo estadual. O ministro Márcio França (PSB), um dos nomes mais importantes da sigla, se mostrou contrário ao movimento. Por outro lado, o vice-presidente Geraldo Alckmin prometeu convencer o partido, desde que Kassab se comprometa em levar o Republicanos para o colo de Lula.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue observando de longe os movimentos, mas tem dito a aliados que Kassab pode jogar Tarcísio para "o lado de lá" da competição.

