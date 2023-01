Ricardo Stuckert O presidente Lula cumprimenta crianças Yanomami.

Nesta segunda-feira (30), o presidente Lula convocou uma reunião ministerial no Palácio do Planalto para discutir a situação do povo Yanomami .

Foram convidados os ministros José Mucio (Defesa), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno e a futura presidente da Funai, Joenia Wapichana.

Já é de conhecimento mundial a crise humanitária do povo Yanomami, agravada pela ação desenfreada do garimpo ilegal. Neste domingo (29), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania enviou uma comitiva de secretários a Boa Vista para apurar o caso, auxiliar as vítimas e coletar dados para a criação de políticas públicas eficazes para proteger os indígenas.

“A situação do povo Yanomami só será resolvida com políticas públicas que tenham um caráter de longa duração, ou, na síntese perfeita do presidente Lula, com presença efetiva do Estado. Informações necessárias serão colhidas para uma atuação assertiva”, declarou o ministro Silvio Almeida.

