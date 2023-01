Reprodução/TV Record Chuva causou danos graves em Araraquara

Araraquara trabalha para se reerguer. Os estragos causados pelas chuvas no mês de dezembro ainda fazem parte do cotidiano de quem vive na cidade. No mês passado, foram registrados 515 milímetros de chuvas, o dobro da médica histórica para o período. Porém, foi no dia 28, uma quarta-feira, que o município viveu um verdadeiro terror.



A vida de mais de 238 mil araraquarenses não foi igual dos outros dias. Milhares de pessoas tiveram que enfrentar alagamentos pela cidade. Muitos sofreram com estragos em suas casas e ruas. Diversos cidadãos precisaram ajudar vizinhos e amigos que foram vítimas das chuvas.

Diante de tanto desespero e tristeza, o caso mais assustador foi a morte de seis pessoas. Eles estavam em um carro que foi engolido por uma cratera. O veículo caiu em um rio após o buraco se abrir na Avenida Padre Francisco Culturato, conhecida como Avenida 36.

Maria Helena Ferreira Luiz, de 61 anos; Paulo Afonso Ferreira Luiz, de 68 anos, marido de Maria Helena; Grace Santos Leite, de 52 anos, cunhada de Maria Helena; Luísa Santos Leite, de 15 anos, filha de Grace; Piero Santos Leite, de 15 anos, irmão gêmeo de Luísa e filho de Grace; e Gabriela Santos Leite, de 10 anos, filha de Grace, foram as vítimas.

O prefeito Edinho Silva (PT) reconheceu a gravidade do problema e solicitou ajuda do governo federal. Os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e das Cidades, Jader Filho, foram até a cidade em 5 de janeiro e ficaram perplexos com os estragos. No dia seguinte, Araraquara decretou estado de calamidade.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou o município em 8 de janeiro. Ele conversou com apoiadores e foi verificar os locais mais atingidos pela chuva. No fim da tarde, prestou solidariedade aos moradores.

“Eu queria prestar solidariedade ao companheiro Edinho e ao povo de Araraquara e, sobretudo, às vítimas, aos parentes da família que morreram todas as pessoas. Eu passei, aqui, junto com meu ministro da Cidade, junto com o meu ministro do Desenvolvimento Regional, para que a gente possa discutir com o Edinho e saber o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara”, falou na ocasião.

Governo federal entra em ação

Após ver o problema, Lula determinou que sua equipe enviasse verba para que o prefeito Edinho realizasse as melhorias necessárias em Araraquara. No dia 18, o governo federal contemplou o município em R$ 4,2 milhões.

O dinheiro será utilizado para limpeza e desobstrução de córregos, além da construção de duas novas travessias em formato de ponte. A verba ainda servirá para o restabelecimento da travessia rural na ARA-333, que dá acesso para a rodovia Washington Luiz. A prefeitura ainda informou que o recurso vai ser aplicado na melhoria do córrego do Serralhal.

O governo Lula também enviou, por meio da Defesa Civil, uma quantia de R$ 380,5 mil. O valor será usado para ações de defesa civil em Araraquara, que determinará a realização de serviços de limpeza urbana.

Governo estadual entrou em ação

Edinho Silva se encontrou com Tarcísio de Freitas (Republicanos) logo após Araraquara decretar calamidade pública. O governador de São Paulo prometeu enviar recursos para a cidade e cumpriu o que foi dito dias depois.

A Prefeitura recebeu R$ 5,5 milhões para começar a recuperação da Avenida Padre Francisco Salles Coulturato (Avenida 36), e da Avenida Francisco Martins Caldeira Filho. Os dois locais foram os mais atingidos, já que crateras se formaram por causa das chuvas.

“A partir da assinatura do convênio, nós iremos iniciar a contratação da empresa que irá desenvolver o projeto executivo. A partir do início das obras, eu acredito que em 60 dias estaremos terminando a passagem da Avenida 36”, falou Edinho em live feita nas redes sociais.

E como está a população?

Os moradores de Araraquara ainda estão assustados com as fortes chuvas que atingiram a cidade em dezembro e janeiro, mas seguem suas rotinas de trabalho e estudo.

Neste período do ano, os cidadãos se preparam para a chegada do carnaval. Apesar do susto, a compreensão é que a vida deve continuar.

A expectativa é que a prefeitura consiga reerguer o município com os recursos conquistados via governo federal e governo estadual.

