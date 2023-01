MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Terroristas que invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro

A Polícia Federal realiza na manhã desta sexta-feira (20) a primeira fase da operação Lesa Pátria , que mira financiadores e participantes de atos antidemocráticos que vandalizaram os Três Poderes em Brasília , em 8 de janeiro.

O Supremo Tribunal Federal , quem ordenou a ação da PF , expediu oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. As ordens são cumpridas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Veja por quais crimes os alvos são investigados:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado;

associação criminosa;

incitação ao crime;

destruição;

deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Mandados cumpridos por unidade da federação:

Distrito Federal: 5 de busca e apreensão e 2 prisões

Goiás: 1 busca e apreensão

São Paulo: 7 busca e apreensão e 3 prisões

Rio de Janeiro: 1 busca e apreensão e 1 prisão

Minas Gerais: 1 busca e apreensão e 1 prisão

Mato Grosso do Sul: 1 busca e apreensão e 1 prisão

A Polícia Federal pede para que, caso alguém tenha informações sobre pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os ataques do último dia 8, encaminhe a identificação para o e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br .

