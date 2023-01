Reprodução/Twitter Ibaneis prestou depoimento na Polícia Federal

A Procuradoria-Geral da República (PGR) realilza , nesta sexta-feira (20), diligências em Brasília para cumprir cinco mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) e do ex-secretário executivo da Segurança Pública Fernando de Souza Oliveira .

Ambso são investigados pelo Ministério Público Federal no inquérito que apura as condutas violentas de autoridades públicas na invasão à sede dos Três Poderes na capital federal, no início do mês.





A medida foi solicitada pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR ao ministro Alexandre de Moraes (STF). O objetivo é buscar possíveis indícios de omissão das autoridades na contenção das ações de vandalismo. A Polícia Federal participa das operações.

