Reprodução Raios

As fortes chuvas em grande parte do Brasil continuam gerando alertas meteorológicos em várias localidades para esta quinta-feira (29). A previsão é de temporais que se estendem do Norte até o Sudeste do país, em uma área que vai do Amapá até São Paulo , com passagem, também, pelo Centro-Oeste .

A máxima na capital paulista será de 25°C nesta quinta, uma das temperaturas mais baixas dentre todos os estados do país, além de ser uma das cidades com mais chuvosas do dia. A baixa temperatura e a chuva também atingem o interior do estado.

A região Sul será uma das únicas do país onde não haverá chuva, além de uma pequena parte do Nordeste. A tendência é que as temperatiuras continuem subindo no Rio Grande do Sul, onde a estiagem dos últimos dias seguirá sem trégua.

