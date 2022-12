Reprodução/Twitter Loja pega fogo no centro do Rio de Janeiro

Uma loja no centro do Rio de Janeiro pegou fogo na manhã desta quinta-feira e deixou uma grande nuvem de fumaça na região da Saara. Não há feridos, segundo os Bombeiros, e não se sabe a causa do incêndio até o momento.

Ao iG , o Corpo de Bombeiros afirmou que três unidades disponibilizaram viaturas para o local. O primeiro chamado aconteceu por volta das 9h40 da manhã de hoje.

INCÊNDIO NO CENTRO | Há incêndio em imóvel na Rua da Alfândega, na altura do Solares Pousada. Equipes da Prefeitura e Bombeiros no local. #Centro #CORInforma pic.twitter.com/yX2IcGF6Tn — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 29, 2022

Incêndio em loja no Saara. Centro comercial do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/jOeu0utmQf — tuca (@tucabr54) December 29, 2022

Nas redes sociais, vídeos do incêndio foram compartilhados por alguns perfis.

*Em atualização.

