Divulgação/Bombeiros Vitória da Conquista Bombeiros combatem incêndio em loja da Havan, em Vitória da Conquista

Uma loja da Havan pegou fogo na manhã de hoje em Vitória da Conquista , na Bahia . Imagens mostram o estabelecimento tomado pelo fogo e fumaça . Não há informações sobre a causa do incêndio . Não há feridos. A loja fica na Avenida Juracy Magalhães, no bairro Boa Vista.

Ao iG, o Corpo de Bombeiros de Vitória da Conquista disse que o incêndio está controlado.

Cerca de 40 bombeiros atuam no incêndio. O Corpo de Bombeiros está contando com o apoio de 6 caminhões-pipa da Prefeitura Municipal e da Embasa, além de uma viatura da Brigada de Incêndio do Aeroporto Gluaber Rocha.

O incêndio encontra-se confinado, portanto, não oferece risco de atingir outros locais. As equipes permanecem combatendo as chamas.

Guarnições e seis viaturas do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (7° GBM) em Vitória da Conquista estão atuando no combate ao incêndio que atinge uma loja de departamentos na Avenida Juraci Magalhães, em Vitória da Conquista. Não há registro de vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Veja vídeos do incêndio

HAVAN de Vitória da Conquista - BA sendo consumida pelas chamas. @FlavioDino vai criar uma comissão especial para investigar esse ato de terrorismo? pic.twitter.com/fDVsTxAWET — Delegado Paulo Bilynskyj (@paulobilynskyj1) December 28, 2022

Atenção: Incêndio na Loja da Havan em Vitória da Conquista, Bahia. pic.twitter.com/U0sp0FrBVE — Blog do Marcelo (@blogdomarcelo) December 28, 2022

Loja da Havan, Vitória da Conquista Bahia!



O jurídico me proibiu de comentar 🚨 pic.twitter.com/4AI4lrtnxe — Pedro Pôncio (@pedroponciobr) December 28, 2022

No site oficial da empresa, a loja aparece como fechada. As redes sociais da Havan não falam sobre o incêndio até o momento.



A loja em Vitória da Conquista foi inaugurada em abril de 2018, a 109ª da empresa até então.

A Havan emitiu uma nota oficial sobre o caso

A Havan informa que um incêndio atingiu a megaloja de Vitória da Conquista (BA), na manhã desta quarta-feira, 28. No momento em que as chamas iniciaram, a loja ainda estava fechada. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes .

