CORPO DE BOMBEIROS/ DIVULGAÇÃO Bombeiros continuam buscas por corpos de vítimas da tragédia de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG)

Quatro anos após a tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, a Polícia Civil de Minas Gerais identificou a 267ª vítima do incidente na barragem de rejeitos do Córrego do Feijão. O governador do estado, Romeu Zema (Novo), confirmou a identificação pelas redes sociais.

“Não sossegaremos até encontrarmos todos os desaparecidos, diminuindo um pouco a dor dos familiares”, afirmou.

Mais uma joia da tragédia em Brumadinho foi identificada pela @pcmgoficial . Uma supervisora de mina, de 35 anos. No total, 267 pessoas foram identificadas e não sossegaremos até encontrarmos todos os desaparecidos, diminuindo um pouco a dor dos familiares. — Zema 30 (@RomeuZema) December 20, 2022

A identificação da vítima ocorreu nesta terça (20), por meio de exame de DNA. Cristiane Antunes Campos tinha 34 anos quando a barragem se rompeu.

Ela trabalhava na Vale como motorista de caminhão. Pouco antes do rompimento da barragem, Cristiane havia sido promovida para o cargo de técnica de mineração, sendo supervisora em Brumadinho. Ela deixou dois filhos..

Segundo a Polícia, ainda há três vítimas que não foram localizadas.

Enquanto os Bombeiros atuam nos resgates, no ponto do rompimento da barragem da Vale S.A, a Polícia Civil trabalha na identificação das vítimas. Neste ano, outras duas vítimas foram identificadas, em maio e junho. A contagem oficial da tragédia é de 272 mortos, pois duas das três vítimas, ainda não localizadas, estavam grávidas.

