Agência Brasil Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, se encontra com presidente da Câmara Arthur Lira (10.12.2022)

Antes do anúncio oficial como Ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad se encontrou com presidente da Câmara Arthur Lira (PP) e junto à equipe que integra o Comitê de Transição . Segundo Haddad, o principal assunto foi a aproximação entre os poderes na próxima gestão.

O encontro ocorreu anteriormente ao anúncio dos cinco primeiros ministros do futuro governo Lula. Os assuntos, foram para “esclarecer a situação encontrada” do país os “furos de orçamento".

A conversa foi marcada na casa de um amigo em comum dos líderes políticos. Haddad também participou de reunião com o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).

