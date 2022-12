Reprodução Trem de carga descarrilha e causa transtornos na CTPM

A Linha 12 - Safira permanece com trecho fechado nesta segunda-feira (5), após um trem descarrilar na madrugada do sábado (3) próximo à Estação Tatuapé . A CPTM informou que os serviços devem voltar à normalidade apenas amanha (4).

Cerca de 80 ônibus foram disponibilizados pela operação Paese e usuários do transporte público enfrentaram com longas filas para conseguirem um lugar disponível.

O acidente de sábado afetou também a Linha 11 - Coral, que está aberta a circulação de trens desde às 4h da manhã com velocidade reduzida no trecho de Tatuapé, por conta das obras de recuperação da Linha 12-Safira. A circulação de trens do Expresso Aeroporto também está suspenso e deve ser liberada após a liberação da Linha 12-Safira.

