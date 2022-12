Alan Santos/ PR Valores não comprovados saíram do fundo partidário e do fundão eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral pediu a desaprovação da prestação de contas da senadora eleita Damares Alves (Republicanos) ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).

A devolução aos cofres públicos exigida é no valor de R$ 594 mil, montante que teria sido gasto sem a devida comprovação, e que saiu do fundo partidário e do fundão eleitoral.

A defesa da senadora negou irregularidades e afirmou ter apresentado a documentação correspondente. O valor com suspeita de irregularidades corresponde a 15% das despesas totais da campanha.

Os recursos foram usados "para adimplir despesas com produção depropaganda eleitoral, segurança particular, serviços de militância e combustíveis, no valortotal de R$ 594.742,74, cuja comprovação está irregular no presente ajuste contábil", segundo o parecer, de acordo com o jornal O Globo.

A defesa de Damares apresentou ao TRE uma nova documentação e pediu a aprovação das suas contas.

"Conforme se verifica, a presente prestação de contas eleitorais (...) foi pautada na lealdade, no equilíbrio, na transparência e na boa-fé, comprovando a entrada e a saída de todos os recursos financeiros recebidos na campanha eleitoral de 2022", escreveu a defesa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.