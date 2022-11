Reprodução/TripAdvisor 20.5.2022 Geada em São Joaquim (SC) bate recorde em novembro

O Vale do Caminhos da Neve, a cerca de 3 km do centro de São Joaquim, amanheceu, nesta quarta-feira (16), coberto por uma fina camada de gelo e quebrou o recorde de geada em novembro, superando o mesmo período do ano em 2016.

A temperatura no vale atingiu a mínima de 3.1°, mas com a relva chegando a -2.5ºC causando o congelamento do orvalho. A menor temperatura foi registrada em Bom Jardim da Serra com -0.5ºC.

Na terça-feira, o feriado foi marcado pelo frio devido a uma massa de ar seco que trouxe um clima de temperaturas mais amenas e a formação de geada em áreas de baixadas na serra catarinense.

Segundo o Climatempo, grandes áreas de instabilidade espalham nuvens carregadas sobre parte do Norte, do Centro-Oeste, do Nordeste e Sudeste do Brasil, associadas a uma frente fria que está próxima ao litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Esta junção, de acordo com o Climatempo, representa a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é um sistema meteorológico provedor de muita chuva e que ocorre nos meses de primavera e verão sobre o Brasil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.