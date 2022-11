Reprodução Ney Kayque foi baleado neste domingo (13) em São João de Meriti

O menino Ney Kayque Lourenço de Araújo, de 11 anos, está entubado e tem estado gravíssimo , segundo o boletim do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . A criança foi baleada quando estava dentro da carro da família, no domingo (13), no bairro de Vilar dos Teles, em São João de Meriti.

A bala ficou alojada na cabeça e houve saída de massa encefálica. Ney Kayque passou por uma cirurgia de emergência, chamada craniotomia descompressiva, e segue internado .

Nesta terça-feira (15), familiares estiveram na porta da 64ª DP (São João de Meriti) e fizeram uma roda de oração em intenção à vida da criança. Eles estavam bastante emocionados e assustados com o crime .

O menino, a mãe, o padrasto e outros dois amigos da família voltavam de um aniversário de carro, em São João de Meriti, quando foram surpreendidos por outro veículo que emparelhou com o deles. Em seguida, um homem efetuou os disparos e a criança foi atingida na cabeça.

A 64ª DP (São João de Meriti), responsável pelas investigações do crime , informou que já ouviu todas as testemunhas e a perícia foi realizada no veículo. Diligências também estão em andamento para identificar a autoria do disparo.

Pai de Ney, o técnico de enfermagem Henrique Nóbrega, de 32 anos, detalhou o ocorrido: "Eles estavam voltando de um churrasco da avó do padrasto. No caminho, quando reduziram para passar por um quebra-molas, o homem no outro carro olhou, viu que o vidro estava abaixado, e simplesmente atirou", disse.

Segundo o pai, a mãe do menino gritou que tinha uma criança e, em seguida, desmaiou. "O amigo do padrasto acelerou e levou meu filho para a UPA de São João de Meriti. Quando os médicos perceberam que se tratavam de um caso grave, com perda de massa encefálica, transferiram para o Hospital Adão Pereira Nunes", contou.

Henrique acredita que o atirador possa ter confundido o carro. "Os vidros estavam abertos, eles viram quem estava no carro. Mesmo assim, o homem atirou contra o banco traseiro", contou.

