Nesta sexta-feira (11), a Polícia Federal em uma ação conjunta com a Receita Federal realizou uma operação para investigar um suposto esquema de corrupção envolvendo conselheiros e advogados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Carf ).

A investigação batizada de “Operação Peita” se iniciou após um acordo de colaboração premiada com um dos investigados no caso. O delator apresentou evidências de que haveria um esquema de corrupção e tráfico de influência, incluindo o pagamento de R$ 350 mil a advogados e conselheiros do Carf. Ainda segundo o investigado, o objetivo era influenciar no julgamento de processos.

Segundo a Polícia Federal, já foram cumpridos mandados na cidade de São Paulo, por equipes de policiais federais. Nesta, houve uma participação de funcionários da Receita Federal, além de representantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil.

A PF informou que os investigados responder pelos crimes de corrupção passiva, por oferecimento de vantagem indevida a funcionário público e por tráfico de influência, além de outros que forem constatados no decorrer das investigações.

