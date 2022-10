Reprodução Vídeo: Escultura de abacaxi desaba sobre público durante festa

Uma escultura formada por abacaxis desabou durante uma festa em Pombos, em Pernambuco, na madrugada desta quinta-feira (13). O momento em que as frutas caem sobre parte do público foi registrado por pessoas no local. Veja o vídeo:

Estrutura de abacaxi caí sobre pessoas durante festival em Pernambuco. pic.twitter.com/97bIvITcNB — Portal AM1 (@PortalAmazonas1) October 13, 2022

O município de Pombos é conhecido por ser um dos maiores produtores de abacaxi do estado e possui a tradição de comemorar a colheita com uma festa especial.

Um dos momentos finais da festa é a distribuição das frutas que formam a escultura gigante.

Nas imagens, é possível ver as pessoas dentro do cercado de metal onde estava a escultura, subindo em um suporte para alcançar os abacaxis.

Em dado momento, a estrutura tomba para um dos lados, derrubando parte do público e as frutas. Uma pessoa sai debaixo da escultura.

Segundo a Polícia Civil, ninguém se feriu.

