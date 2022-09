Reprodução - 19.09.2022 Lula e Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio da Lula da Silva (PT), atual líder nas intenções de votos entre os candidatos que disputam o Palácio do Planalto, ampliou sua margem junto aos eleitores mais jovens e mais pobres, enquanto que o atual presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL), apresentou crescimento entre os mais idosos e mais ricos.

A pesquisa Datafolha divulgada ontem (22), apresenta que no grupo de eleitores com idade entre 16 a 24 anos, o petista cresceu quatro pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Lula passou de 50% para 54% das intenções de votos nessa faixa etária de idade na última semana. Em contrapartida, Bolsonaro teve queda entre os mais jovens passando de 28% para 24%. Nessa faixa etária, a diferença de percentual entre os dois candidatos aumentou de 22 para 30 pontos percentuais.

Entre eleitores de 25 a 34 anos, ele passou de 42% para 45%, enquanto Bolsonaro manteve-se com 38%. Entre quem tem de 35 a 44 anos, porém,Jair Bolsonaro reagiu e diminuiu a vantagem crescento de 32% para 36%, enquanto o petista oscilou de 47% para 46%.



Eleitores mais velhos



No grupo dos eleitores com idade entre 45 e 59 anos, o ex- presidente petista passou de 44% a 47%, enquanto Bolsonaro caiu de 33% para 31%. Bolsonaro teve uma melhora nas intenções de votos entre eleitores idosos, com 60 anos ou mais. O atual mandatário passou de 32% para 34%, contra 43% do petista.

Renda do eleitor e decisão de voto

O Datafolha também avaliou a intenção de votos na segmentação pela renda do eleitor. O único grupo onde Lula tem vantagem é entre os mais pobres - a maior parte do eleitorado brasileiro. O petista passou de 52% para 57% entre pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) oscilou de 27 para 24 pontos percentuais.

O voto em Bolsonaro tem maior adesão na chamada classe média. Que seria o grupo de eleitores com renda de dois a cinco salários por mês. Bolsonaro passou de 39% para 43%, enquanto que Lula caiu de 40% para 36%.

Bolsonaro cresceu também entre eleitores com renda familiar de cinco a dez salários. O presidente cresceu de 40% para 46%, e Lula manteve-se com 35%. Já entre pessoas com renda acima de dez salários mínimo, o chefe do Executivo passou 41% para 45%. Lula também apresentou melhora, passando de 32% para 35%.



O Datafolha entrevistou presencialmente 6.754 eleitores de todo o país entre os dias 20 e 22 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos. Está registrada na Justiça Eleitoral com o código BR-04180/2022.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.