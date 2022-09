Reprodução - 15.09.2022 Cachorro caramelo furta marmita de entregador no Pará

Um cachorro caramelo aproveitou a distração de um entregador e 'furtou' uma sacola de marmita no município de Mocajuba , localizado na região do Baixo Tocantins, no Pará . O caso inusitado aconteceu no último domingo (11), no entanto, as imagens só foram divulgadas nesta quarta-feira (14) e viralizaram na internet .

Leia também Vídeos mostram resgate de Zelensky após acidente de carro em Kiev

As imagens mostram entregador chegando para uma entrega. Logo depois, ele abre a bolsa térmica enquanto o cachorro passa por ele. O cachorro observa o motoboy distraido chamando a cliente quando a sacola com a marmita cai no chão. Sem que o entregador perceba, o cachorro pega a sacola e desaparece segundos depois. O entregador, então, volta vai novamente até a bolsa e percebe o 'sumiço' da marmita.Veja:

Através das redes sociais, o dono do restaurante se mostrou bem humorado após o episódio. Além da publicação do vídeo do 'furto', eles conseguiram encontrar o 'suspeito' que ganhou muito carinho e até posou pra uma foto.

A 'captura' do doguinho 'meliante' fez com que o dono do estabelecimento, ainda, fizesse a postagem de um meme brincando com a 'ousadia' do cachorro caramelo. "O mesmo já foi liberado e está pronto para furtar outro entregador nos bairros de Mocajuba-Pa, esse é o Brasil que nós vivemos!", disse me uma publicação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .