O feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, será marcado por desfiles cívico-militares e atos pelo país, tanto a favor quanto contra o governo e o presidente Jair Bolsonaro (PL). Veja abaixo os eventos que acontecerão nas principais capitais:



Brasília

O tradicional desfile cívico-militar ocorrerá a partir das 9h, na Esplanada dos Ministérios. Por volta das 11h30, terão início atos a favor de Bolsonaro, também na Esplanada dos Ministérios. Protestos contra o presidente ficarão concentrados na Torre de TV de Brasília.



São Paulo

Um desfile cívico-militar também está programado para acontecer na capital paulista. O evento se dará às 9h, na Avenida D. Pedro I, próxima ao Museu do Ipiranga. No período da tarde, haverá a encenação do grito de D. Pedro I, no Parque da Independência, no Ipiranga. Também é esperada a concentração de movimentos de caráter antidemocrático na Avenida Paulista.



Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o tradicional desfile cívico-militar acabou sendo cancelado. Haverá apenas um ato cívico, que ocorrerá às 15h, no Forte de Copacabana, na ponta da praia e bairro de mesmo nome. O evento contará com a presença de integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e também do próprio Bolsonaro.



Salvador

A concentração para o desfile oficial ocorrerá bem cedo pela manhã, a partir das 6h e se estenderá da Ladeira da Barra até o Corredor da Vitória. O desfile cívico-militar ocorrerá, de fato, somente às 9h, no trecho entre a Praça 2 de Julho e a Praça Castro Alves. No mesmo horário, ocorrem também atos pró-Bolsonaro, no Farol da Barra.



Belo Horizonte

O desfile cívico-militar terá início às 9h na Avenida Afonso Pena, região central de BH. Haverá também atos pró-Bolsonaro, que estão previstos para começar às 10h, na Praça da Liberdade.



Fortaleza

Fortaleza também contará com um desfile cívico-militar, que ocorre na Avenida Beira-Mar, a partir das 7h45. O evento terá início no aterro da Praia de Iracema indo em direção ao Mercado dos Peixes. O palanque principal será montado na altura do Náutico Atlético Cearense.



Curitiba

Em Curitiba, pelo menos quatro eventos estão programados para a acontecer no feriado de 7 de setembro: um desfile cívico-militar, atos de rua, um grande culto evangélico e o "Grito dos Excluídos", este organizado pelos movimentos sociais e partidos de esquerda. O desfile ocorrerá a partir das 10h, na Avenida Cândido de Abreu. O "Grito dos Excluídos" ocorrerá um pouco antes, às 9h, na Vila União, no Tatuquara.

Manaus

Em Manaus, assim como no Rio, não haverá desfile. Movimentos de direita, que apoiam Bolsonaro, confirmaram que irão realizar um ato a favor do presidente, no Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona oeste da cidade. Os manifestantes irão se concentrar no local a partir das 15h.



Recife

Haverá um desfile cívico-militar, com início às 8h30, na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, zona sul do Recife. Também estão previstos atos políticos na cidade, tanto ligados à esquerda quanto a direita. O "Grito dos Excluídos", ato ligado a movimentos sociais e militantes de esquerda, está marcado para as 8h, no Parque Treze de Maio, em frente à Faculdade de Direito. Grupos como o Endireita Recife, por sua vez, devem se concentrar a partir das 14h, na Avenida Boa Viagem, na zona sul.



Porto Alegre

Por fim, em Porto Alegre, também haverá um desfile, que ocorrerá na Avenida Edvaldo Pereira, a partir das 10h, e atos pró e contra Bolsonaro. Apoiadores do presidente devem se concentrar a partir das 14h e isolar parte das pistas da Avenida Goethe. A esquerda também planeja o "Grito dos Excluídos", que será realizado no bairro Partenon, zona leste. O evento reunirá organizações da sociedade civil, trabalhadores e representantes de movimentos sociais.

