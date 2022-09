Divulgação/Ricardo Stuckert Lula em ato no Maranhão

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem este ano sua melhor performance em quatro das cinco eleições das quais disputou. Segundo a última pesquisa Datafolha, o candidato registrou 45% das intenções de voto.

O percentual só foi maior a essa altura da disputa eleitoral em 2006, quando Lula tinha a preferência de 51% do eleitorado. Naquela época, Lula tinha a máquina do governo na mão e seu adversário era o então tucano Geraldo Alckmin (PSB) — hoje candidato a vice em sua chapa.



O levantamento foi feito pelo Pulso com base em pesquisas realizadas pelo Datafolha em meados de setembro dos pleitos de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2022. A disputa eleitoral de 2018 não foi considerada porque o ex-presidente teve a sua candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e não pôde concorrer.

Lula ainda tem este ano a sua melhor performance entre o público feminino. Nas demais eleições, o ex-presidente sempre estava em desvantagem entre as mulheres, com um percentual inferior em comparação com o eleitorado geral. No Datafolha desta quinta, 48% das mulheres afirmam votar no petista para presidente da República.

O ex-presidente tem reforçado acenos ao público feminino desde a pré-campanha, na esteira da alta rejeição que Jair Bolsonaro (PL) tem com esse segmento. Prova disso foi a fala do petista ao final da entrevista ao Jornal Nacional, quando disse que a maior parte dos endividados no país são mulheres e ainda prometeu renegociar suas dívidas com o setor privado e sistema financeiro.

