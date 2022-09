Reprodução: commons - 02/09/2022 Desfile de 7 de setembro em 2018

O bairro do Ipiranga será palco na próxima quarta-feira (7) de diversas atividades comemorativas aos 200 anos da Independência do Brasil, como a reabertura do Museu do Ipiranga, shows, e encenação do Grito de Dom Pedro. Neste ano, o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro também será realizado na região que ocupara a pista central da Avenida Dom Pedro I, das 8 às 12h30, como forma de integrar as ações do bicentenário no mesmo território. Deverão desfilar cerca de 10 mil pessoas entre civis e militares.

Trânsito

Para facilitar o deslocamento de quem pretende participar desses eventos a SPTrans e a Companhia e Engenharia de Tráfego (CET) prepararam esquema especial de trânsito e no transporte público para minimizar os impactos gerados pelas interdições na região do Museu do Ipiranga.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), o esquema será implantado a partir das 22h da terça-feira (6) e vai até as 14h da quarta-feira (7). Os bloqueios afetarão as seguintes vias: Praça do Monumento, Av. Dom Pedro I, Rua Leais Paulistanos, Rua Tabor, Rua Bom Pastor, Av. Tereza Cristina, Rua Agostinho Gomes e Rua Cipriano Barata.

As alternativas sugeridas pela CET são para os veículos provenientes da Rua dos Patriotas com destino a Av. Nazaré, deverão virar à esquerda na Rua Costa Aguiar, depois à direita na Rua Cisplatina, seguir em frente pela Rua Padre Marchetti e virar à esquerda na Av. Nazaré voltando assim, ao seu trajeto normal.

Quem vier da Rua da Independência com destino à Av. Nazaré deverá virar à esquerda na Rua Dona Ana Neri, depois à direita na Av. do Estado, novamente à direita na Rua dos Patriotas, e, finalmente virar à esquerda na Rua Costa Aguiar.

As recomendações são para evitar a área nas imediações dos eventos, visando minimizar os transtornos relacionados ao trânsito; respeitar a sinalização e a orientação dos técnicos da CET; se necessário pedir informações, faça-o de forma a não atrapalhar a fluidez do trânsito; não estacione em locais onde haja canalizações com cones e cavaletes e em caso de dúvida, ligue 156.

Transporte público

Com relação ao transporte público, a SPTrans alterará, das 22h de terça-feira (6), até as 14h de quarta-feira (7), o itinerário de 27 linhas de ônibus que atendem à região do Parque da Independência e av. Dom Pedro. Três delas são noturnas. Confira as principais vias da região e as linhas de ônibus que passam por elas:

*174M/10 Vl. Sabrina – Museu do Ipiranga*

Ida: normal até a Av. do Estado, Rua dos Patriotas, Rua Silva Bueno e Rua Gen. Lecor (Estação Nsa. Sra. Aparecida).

Volta: Rua Gen. Lecor (Estação Nsa. Sra. Aparecida), Rua das Juntas Provisórias, Rua Lord Cockrane, Rua do Manifesto, Rua D. Lucas Obes, Pte. Gazeta do Ipiranga, Av. do Estado, prosseguindo normal.

*314J/10 Pq. Sta. Madalena - Pça. Almeida Jr.*

*314V/10 Vl. Ema - Pça. Almeida Jr.*

*5142/10 Term. Sapopemba – Term. Pq. D. Pedro II*

*5145/10 Term. Sapopemba – Pça. Almeida Jr.*

Ida: normal até o Viad. Cap. Pacheco e Chaves, Av. do Estado, Rua Pres. Almeida Couto, Rua Pres. Costa Pinto, Rua Antônio Garcia, Rua Alexandrino da Silveira Bueno, Rua Clímaco Barbosa, prosseguindo normal. Volta: normal até a Rua da Independência, Rua Da. Ana Nery, Av. do Estado, Rua dos Patriotas, Rua Silva Bueno, Rua Xavier Curado, Rua José Chimenti, prosseguindo normal.

*3390/10 São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II*

Ida: normal até a Rua Antônio Garcia, Rua Alexandrino da Silveira Bueno, Rua Clímaco Barbosa, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração



*407M/10 Vl. Monumento – Metrô Vl. Mariana*

Ida: Rua D. Mateus, Rua Gaspar Fernandes, Rua Guinle, Rua Eng. Lauro Penteado, Rua Ary Cajado, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Ary Cajado, Rua Eng. Lauro Penteado, Rua Guinle, Rua Frederico Von Martius, Rua D. Mateus.

*4111/10 Vl. Monumento – Pça. da República*

Ida: Rua D. Mateus, Rua Gaspar Fernandes, Rua Guinle, Rua Eng. Lauro Penteado, Rua Ary Cajado, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Ary Cajado, Rua Eng. Lauro Penteado, Rua Guinle, Rua Frederico Von Martius, Rua D. Mateus.



*4491/10 Zoológico – Term. Pq. D. Pedro II*

Ida: normal até a Av. Dr. Ricardo Jafet, Rua Dr. Mário Vicente, Rua Moreira e Costa, Rua D. Lucas Obes, Pte. Gazeta do Ipiranga, Av. do Estado,

prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. do Estado, Rua das Juntas Provisórias, Rua Cisplatina, Rua Pe. Marchetti, Rua Dr. Mário Vicente, Rua Pero Correia, Rua

Claudio Rossi, Rua Prof. Serafim Orlandi, Rua Marcelino Champagnat, Av. Dr. Ricardo Jafet, prosseguindo normal.

*477A/10 Sacomã- Term. Pinheiros*

Ida: normal até a Rua Cipriano Barata, Rua D. Lucas Obes, Pte. Gazeta do Ipiranga, Av. do Estado, Rua Pres. Almeida Couto, Rua Pres. Costa Pinto, Rua Antônio Garcia, Rua Alexandrino da Silveira Bueno, Rua Clímaco Barbosa, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Rua Da. Ana Nery, Av. do Estado, Rua das Juntas Provisórias, Rua Cisplatina, Rua Silva Bueno, prosseguindo normal.

*477P/10 Ipiranga – Rio Pequeno*

Ida: normal até a Rua Lino Coutinho, Rua Cisplatina, Rua Pe. Marchetti, Rua Dr. Mário Vicente, Rua Pero Correia, Rua Claudio Rossi, Rua Prof. Serafim Orlandi, Rua Marcelino Champagnat, Av. Dr. Ricardo Jafet, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Dr. Ricardo Jafet, Rua Dr. Mário Vicente, Rua Moreira e Costa, Rua D. Lucas Obes, Rua Silva Bueno, prosseguindo normal.

*478P/10 Sacomã – Vl. Romana*

Ida: normal até a Av. Nazaré, Rua Moreira e Costa, Rua D. Lucas Obes, Pte. Gazeta do Ipiranga, Av. do Estado, Rua Pres. Almeida Couto, Rua Pres. Costa Pinto, Rua Antônio Garcia, Rua Alexandrino da Silveira Bueno, Rua Clímaco Barbosa, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Rua Da. Ana Nery, Av. do Estado, Rua das Juntas Provisórias, Rua Cisplatina, Rua Pe. Marchetti, Av. Nazaré, prosseguindo normal.

*5028/10 Conj. Hab. Heliópolis – Metrô Alto do Ipiranga*

Ida: normal até a Rua do Manifesto, Rua Cisplatina, Rua Pe. Marchetti, Av. Nazaré, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.



*5107/10 Term. Sacomã – Pça. do Correio*

Ida: normal até a Rua Lino Coutinho, Rua D. Lucas Obes, Pte. Gazeta do Ipiranga, Av. do Estado, Rua Pres. Almeida Couto, Rua Pres. Costa Pinto,

Rua Antônio Garcia, Rua Alexandrino da Silveira Bueno, Rua Clímaco Barbosa, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Rua Da. Ana Nery, Av. do Estado, Rua das Juntas Provisórias, Rua Cisplatina, Rua Silva Bueno,

prosseguindo normal.

*5108/10 Jd. Celeste – Term. Pq. D. Pedro II*

Ida: normal até a Rua Moreira e Costa, Rua D. Lucas Obes, Pte. Gazeta do Ipiranga, Av. do Estado, Rua Pres. Almeida Couto, Rua Pres. Costa Pinto, Rua Antônio Garcia, Rua Alexandrino da Silveira Bueno, Rua Clímaco Barbosa, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Rua Da. Ana Nery, Av. do Estado, Rua das Juntas Provisórias, Rua Cisplatina, Rua Pe. Marchetti, Rua Dr. Mário Vicente, prosseguindo normal.



*519M/10 São Mateus – Museu do Ipiranga*

Ida: normal até o Viad. Cap. Pacheco e Chaves, Rua dos Patriotas, Rua Silva Bueno, Rua do Grito, Rua Álvaro do Vale e Rua Aida (Estação Metrô Tamanduateí).

Volta: Rua Aida (Estação Metrô Tamanduateí), Av. Pres. Wilson, Rua Pedro Fachini, Rua Auriverde, Rua Amadis, Rua Dois de Julho, Rua do Manifesto, Rua dos Patriotas, Viad. Cap. Pacheco e Chaves, prosseguindo normal.

*5705/10 Term. Sacomã – Metrô Vergueiro*

Ida: normal até a Rua Bom Pastor, Rua Pe. Marchetti, Rua Gama Lobo, Rua Barão de Loreto, Rua Paulo Bregaro, Rua Cel. Diogo, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

*874T/10 Ipiranga – Lapa*

Ida: Rua Aida (Estação Metrô Tamanduateí), Av. Pres. Wilson, Rua Pedro Fachini, Rua Auriverde, Rua Amadis, Rua Dois de Julho, Rua do Manifesto, Rua D. Lucas Obes, Pte. Gazeta do Ipiranga, Av. do Estado, Rua Pres. Almeida Couto, Rua Pres. Costa Pinto, Rua Antônio Garcia, Rua Alexandrino da Silveira Bueno, Rua Clímaco Barbosa, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Rua Da. Ana Nery, Av. do Estado, Rua dos Patriotas, Rua Silva Bueno, Rua do Grito, Rua Álvaro do Vale e Rua Aida (Estação Metrô Tamanduateí).

*476A/10 Ipiranga – Term. Sto. Amaro*

Ida: Rua Aida (Estação Metrô Tamanduateí), Av. Pres. Wilson, Rua Pedro Fachini, Rua Auriverde, Rua Amadis, Rua Dois de Julho, Rua do Manifesto, Rua Cisplatina, Rua Silva Bueno, Rua Tabor, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Lino Coutinho, Rua D. Lucas Obes, Rua Silva Bueno, Rua do Grito, Rua Álvaro do Vale e Rua Aida (Estação Metrô Tamanduateí).

*575C/10 Ipiranga – Vl. Matias*

Ida: Rua Aida (Estação Metrô Tamanduateí), Av. Pres. Wilson, Rua Pedro Fachini, Rua Auriverde, Rua Amadis, Rua Dois de Julho, Rua do Manifesto, Rua dos Patriotas, Viad. Cap. Pacheco e Chaves, prosseguindo normal.

Volta: normal até o Viad. Cap. Pacheco e Chaves, Rua dos Patriotas, Rua Silva Bueno, Rua do Grito, Rua Álvaro do Vale e Rua Aida (Estação Metrô Tamanduateí).

*N502/11 Term. Sacomã – Term. Pq. D. Pedro II*

Ida: normal até a Rua Moreira e Costa, Rua D. Lucas Obes, Pte. Gazeta do Ipiranga, Av. do Estado, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. do Estado, Rua das Juntas Provisórias, Rua Cisplatina, Rua Pe. Marchetti, Av. Nazaré, prosseguindo normal.

*N537/11 Metrô Vl. Mariana - Term. Vl. Prudente*

Ida: normal até a Rua da Independência, Rua Da. Ana Nery, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, Av. Arno, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Antônio Garcia, Rua Alexandrino da Silveira Bueno, Rua Clímaco Barbosa, prosseguindo normal.

*476G/10 Jd. Elba – Ibirapuera*

Ida: normal até o Viad. Cap. Pacheco e Chaves, Rua dos Patriotas, Rua Costa Aguiar, Rua Cisplatina, Rua Pe. Marchetti, Rua Dr. Mário Vicente, Rua Pero Correia, Rua Claudio Rossi, Rua Prof. Serafim Orlandi, Rua Marcelino Champagnat, Av. Dr. Ricardo Jafet, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Dr. Ricardo Jafet, Rua Dr. Mário Vicente, Rua Moreira e Costa, Rua D. Lucas Obes, Rua do Manifesto, Rua dos Patriotas, Viad. Cap. Pacheco e Chaves, prosseguindo normal.

*476G/41 Vl. Industrial – Metrô Ana Rosa*

Ida: normal até o Viad, Cap. Pacheco e Chaves, Av. do Estado, Rua Pres. Almeida Couto, Rua Pres. Costa Pinto, Rua Antônio Garcia, Rua Alexandrino da Silveira Bueno, Rua Clímaco Barbosa, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Rua Da. Ana Nery, Av. do Estado, Rua dos Patriotas, Rua Silva Bueno, Rua Xavier Curado, Rua José

Chimenti, prosseguindo normal.

*364A/10 Hosp. Ipiranga – Shop. Aricanduva*

Ida: sem alteração

Volta: normal até a Rua dos Patriotas, Rua Costa Aguiar, Rua Cisplatina, Rua Pe. Marchetti, Gama Lobo, Rua Br. de Loreto, Rua Paulo Bregaro, Rua Pouso Alegre, Av. Nazaré e Rua Maurício de Castilho.

*514T/10 Term. Sacomã – Jd. Itápolis*

Ida: normal até a Rua Bom Pastor, Rua Xavier Curado, Rua José Chimenti, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua dos Patriotas, Rua Costa Aguiar, Rua Cisplatina, Rua Pe. Marchetti, Av. Nazaré, prosseguindo normal.

*N536/11 Term. Sacomã – Jd. Itápolis*

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua dos Patriotas, Rua Costa Aguiar, Rua Cisplatina, Rua Pe. Marchetti, Av. Nazaré, prosseguindo normal.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.