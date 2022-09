Reprodução: commons - 02/09/2022 Desfile de 7 de setembro em 2018

Neste ano, o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro na cidade de São Paulo será realizado em toda a extensão da pista central da Avenida Dom Pedro I, no bairro do Ipiranga das 8 às 12h30, como forma de integrar as ações do bicentenário no mesmo território.

O evento acontece entre 8h e 12h30, com a presença de autoridades, militares e entidades da sociedade civil. Deverão desfilar cerca de 10 mil pessoas entre civis e militares.

O desfile, que será realizado em parceria com o Governo do Estado, Marinha, Exército, e Força Aérea Brasileira, faz parte dos festejos do Bicentenário da Independência e terá como um dos destaques o desfile aéreo com 21 aeronaves.

“Completar 200 anos da Independência é motivo de orgulho para todos os brasileiros e, em especial, aos paulistanos. O grito pela autonomia do país aconteceu no nosso querido e histórico bairro do Ipiranga, palco esse ano de muitas comemorações e lembranças revitalizadas.”, destaca o prefeito, Ricardo Nunes.

Horários

Apresentação artística

7h30 às 8h30 - Banda Sinfônica do Exército Brasileiro

Cerimonial Cívico-Militar

8h - Hasteamento do Pavilhão Nacional às margens do Riacho do Ipiranga com a presença dos Dragões da Independência

8h – Foto Oficial

8h15 - Revista da tropa pelo governador do Estado

8h20 - Chegada do prefeito da Cidade ao palanque

8h30 - Chegada do governador do Estado ao palanque

8h30 - Salva de Gala

8h40 - Hino da Independência

Desfile Cívico-Militar

8h45 - Apresentação do Cmt Desfile Militar

8h45 - Abertura do Desfile

8h45 a 9h45 - Desfile Cívico

8h45 a 12h30 - Desfile Militar

Encerramento

12h30 - Apresentação do Cmt Desfile Militar (encerramento)

12h30 - Salto de paraquedistas do Exército Brasileiro

Programação dos desfiles

1. Apresentação do Comandante do Desfile Militar ao Governador do Estado de SP

2. Abertura do Desfile

3. Banda de Música do Comando Militar do Sudeste

4. Bandeiras Históricas conduzidas por Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras

5. Bandeiras Históricas conduzidas por Alunos-Oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco

6. Associações de caráter militar (970 pessoas)

7. Escolas Estaduais (130 alunos)

8. Escolas Municipais (300 alunos)

9. Associações civis (1741 pessoas)

10. Grupamento de tropas a pé

a. Escola Naval

b. Academia Militar das Agulhas Negras

c. Academia da Força Aérea

d. Academia de Polícia Militar do Barro Branco

e. Grupamento de Cadetes do Exército do Equador

f. Escola Preparatória de Cadetes do Exército

g. Escola de Sargento das Armas

h. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo

i. Colégio Militar de São Paulo

j. Tiros de Guerra da 2ª Região Militar

11. Tropas da Marinha do Brasil (349 militares)

12. Tropas do Exército Brasileiro (5029 militares)

a. 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada

b. 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel

c. Brigada de Infantaria Paraquedista

d. 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha

e. 2ª Região Militar

f. 2ª Divisão de Exército

g. Comando de Defesa Antiaérea do Exército

h. Comando de Aviação do Exército

i. 2º Batalhão de Polícia do Exército

j. 8º Batalhão de Polícia do Exército

13. Tropas da Força Aérea Brasileira (858 militares)

14. Tropas da Polícia Militar do Estado de São Paulo (512 militares)

15. Tropas da Guarda Civil Metropolitana (378 guardas)

16. Desfile motorizado

a. Marinha do Brasil (7 veículos)

b. Exército Brasileiro (110 veículos)

c. Associações de caráter militar (32 veículos)

d. Associações civis (126 veículos)

e. Polícia Militar do Estado de São Paulo (24 veículos)

f. Polícia Civil do Estado de São Paulo (16 veículos)

g. Polícia Federal (15 veículos)

h. Polícia Rodoviária Federal (33 veículos)

i. Guarda Civil Metropolitana (33 veículos)

j. Defesa Civil (3 veículos)

17. Desfile de motociclistas

18. Desfile aéreo (21 aeronaves – sentido inverso ao desfile terrestre)

19. Grupamento hipomóvel (134 equinos)

20. Apresentação do Comandante do Desfile Militar (encerramento)

