A declaração feita na terça-feira durante sabatina O GLOBO, CBN e Valor Econômico, causou mal estar na campanha do candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas.

Ele explicou hoje (19), durante entrevista a rádio Jovem Pan News, que foi "mal interpretado" sobre fala onde diz que "precisa vir um cara de fora de São Paulo para resolver os problemas do estado".

Com informa O GLOBO, Tarcísio foi questionado se não se arrependia do comentário - alvo de críticas dos adversários por sugerir que os paulistas não conseguem solucionar os próprios problemas.

Ele disse que afirmação foi tirada de 'contexto e usada politicamente'.

Na terça-feira, Tarcísio saiu defendeu a decisão de transferência do domicílio eleitoral e afirmou que será preciso ter um forasteiro no comando do governo de São Paulo para finalizar as obras paradas no estado. Como exemplo ele citou o Rodoanel e o metrô.

"O que quis dizer é que eu tenho sensibilidade. Eu tenho capacidade, por exemplo, de estudar, entender os problemas (de São Paulo) e buscar soluções", justificou.

Tarcísio comentou sobre a desigualdade em São Paulo e disse que viu situações degradantes no estado que só havia encontrado em Porto Príncipe, no Haiti, país em que atuou como militar.

