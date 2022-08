Reprodução Momento em que o servidor leva o dedo do aluno à boca e simula sexo oral

Um servidor que simulou sexo oral no dedo de um aluno da Escola municipal João Carlos, em Ponta Porã (MS), foi afastado pela Secretaria municipal de Saúde, na segunda-feira (15). Em imagens que circulam em redes sociais, o profissional aparece colocando um preservativo no dedo do estudante e, em seguida, o leva à boca. A cena ocorreu durante uma palestra com o tema "Saúde da Família".

De acordo com uma nota publicada pela Prefeitura de Ponta Porã em seu perfil oficial, o servidor foi contratado pela Secretaria de Saúde, responsável por ministrar a aula. O afastamento dele ocorreu de maneira preventiva, diz o comunicado, para que sua conduta seja averiguada e se o profissional incorreu em "suposto ato impróprio durante o evento".

A nota informa ainda que a Escola João Carlos funciona em regime de cooperação com o estado e que os alunos do 6º ao 9º ano estavam "sob a orientação educacional e pedagógica da a Secretaria estadual de Educação". Segundo a prefeitura, uma comissão das secretarias municipais de Educação e Saúde avaliará a conduta do servidor "com a adoção das providências cabíveis.

A Secretaria estadual de Saúde lamentou o ocorrido e disse que também apura o episódio. Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa da pasta, " (no evento) com uma temática específica, a abordagem do profissional, registrada em vídeo, não estava prevista e se deu no encerramento da palestra. (...) A SED lamenta o ocorrido e segue averiguando, junto à equipe de gestão responsável, os procedimentos adotados quanto aos fatos e possíveis desdobramentos".

Nas redes sociais, muitas pessoas criticaram a atitude do profissional, tachando o gesto de impróprio e constrangedor. Alguns internautas, no entanto, acharam que o servidor esclareceu sobre a importância do preservativo no sexo oral.

