Pixabay Tempestade

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta nesta quarta-feira (17) sobre a formação de uma frente fria que provocará chuvas intensas, ventos fortes e a possibilidade de queda de granizo em parte da região sul, no estado do Mato Grosso do Sul e em algumas áreas da cidade de São Paulo. A temperatura despencar até 10º C no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina até o fim do dia.

Na quinta-feira (18), a frente fria deve chegar até o centro do Mato Grosso e em parte dos estados de Rondônia, Goiás e Minas Gerais, provocando chuvas intensas e rajadas de vento. Nessas localidades, a previsão também indica queda de temperatura (entre 8º C e 12º C) e baixa sensação térmica.

De quinta para sexta-feira (19), ainda há possibilidade de neve entre as serras gaúcha e catarinense, especialmente no planalto sul catarinense e nos Aparrados da Serra (RS). Na sexta, deve haver geadas em boa parte do Rio Grande do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul e no centro e oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Ainda nesta quarta, Alert-AS (Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos para o Sul da América do Sul) emitiu um alerta sobre ventos de média intensidade no litoral, entre Santos e Rio de Janeiro, até a manhã de quinta-feira (18). Os ventos devem cessar por volta das 10h.

