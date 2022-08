FOTO: AGÊNCIA BRASIL Praia no Rio de Janeiro

Após a passagem do ciclone extratropical , que trouxe ventos fortes e temperaturas mais frias, o sol voltou a dar as caras no Rio e os cariocas aproveitaram o domingo para ir à praia. Neste Dia dos Pais, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, muitos aproveitaram para caminhar e andar de bicicleta.

O pai da Lorena, de 5 anos, Sérgio Bittencourt celebrou a data na praia do Arpoador. Para ele, carioca gosta mesmo é de sol e ir para a praia "é bom demais". Ele e a filha vibraram pelo fim dos dias chuvosos.

O administrador Roberto Ribeiro também aproveitou o sol para um passeio em família, com a esposa e os dois filhos. Além de conseguir aproveitar a praia e jogar futevôlei, ele também levou os filhos para conhecerem a pedra do Arpoador. Para ele, o Rio combina com sol e com isso, conseguiu aproveitar o fim de semana ao ar livre.

O ciclista Alexandre Verdan também pedalou pela orla do Arpoador nesta tarde. Além de pedalar, ele aproveitou para ver como estava o mar e se conseguiria surfar na segunda de manhã, antes do trabalho. Apesar de gostar de surfe, ele preferiu não se aventurar no mar com ressaca dos últimos dois dias.

"O carioca é isso aí: praia, sol. O Rio de Janeiro sem sol, o carioca fica meio sem pai nem mãe, a verdade é essa. A gente tem a oportunidade de aproveitar as coisas que a natureza proporciona, é diversão barata", falou ele.

O mineiro, Arthur Lima, chegou na manhã deste domingo na cidade e já correu para aproveitar o sol. Do município de Contagem e apaixonado pela cidade, já estava sem vir ao Rio há três anos. O sorriso estampado no rosto não escondeu a felicidade de estar de volta.

"Entre dormir no meu colchão e vir para o Rio de Janeiro, eu optei por vir pra cá. Vir aqui depois desse tempo e sem se organizar foi melhor ainda. Já cheguei chegando na festa", disse Lima.

Leia também

Na quinta-feira (11), a força da ventania na cidade do Rio chegou a atingir 93,6 km/h no Forte de Copacabana, segundo o Centro de Operações Rio (COR). Foi o maior índice desde 29 de abril de 2019, quando a estação marcou 105,5 km/h. Na Marambaia, a rajada chegou a 84,2 km/h.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.