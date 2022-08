Divulgação/FBI Sede do FBI em Cincinnati

Um homem armado com um fuzil tentou invadir, na manhã desta quinta-feira (11), a sede do FBI na cidade de Cincinnati, localizada no estado de Ohio, nos Estados Unidos .

O canal televisivo norte-americano NBC News relatou que o modelo da arma que o suspeito utilizada era o AR-15. De acordo com as autoridades locais, o homem disparou contra o prédio com uma arma de pregos antes de fugir. As informações são de que nenhum funcionário ficou ferido no local.

"Em 11 de agosto de 2022, aproximadamente às 9h15 o escritório de campo do FBI em Cincinnati teve uma tentativa de um sujeito armado de violar o Visitor Screening Facility (VSF). Após a ativação de um alarme e uma resposta de agentes especiais armados do FBI, o sujeito fugiu para o norte para a Interestadual 71", afirmou o FBI em nota.

FBI Cincinnati Statement: On August 11, 2022, at approximately 9:15 EST, the FBI Cincinnati Field Office had an armed subject attempt to breach the Visitor Screening Facility (VSF). https://t.co/r6D125zMLI — FBI Cincinnati (@FBICincinnati) August 11, 2022

A organização classificou ainda o caso como um "incidente crítico". Duas rodovias da região foram interditadas pelas forças de segurança locais, que também impuseram um lockdown na área.



"Lembrete de que um LOCKDOWN está em vigor num raio de uma milha do cruzamento da Smith Road com a Center Road. Os residentes e empresas nesta área devem trancar as suas portas e permanecer vigilantes. As forças da lei trocaram tiros com um suspeito do sexo masculino que está usando uma camisa cinza e um colete", comunicou a Agência de Gerenciamento de Emergências do Condado de Clinton.



