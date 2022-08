Reprodução Jornalista Russa protesta contra a guerra

O tribunal de Basmanny, em Moscou, ordenou a prisão domiciliar da jornalista russa Marina Ovsyannikova até o dia 9 de outubro, informou o portal Novaya Gazeta Europa nesta quinta-feira (11).

A repórter, mundialmente famosa por ter protestado em um dos maiores telejornais noturnos da Rússia contra a guerra na Ucrânia, foi presa nesta quarta-feira (10) e sua casa foi alvo de uma operação de busca e apreensão.

Agora, segundo o advogado, ela foi acusada de "difusão de notícias falsas", o que pode acarretar uma pena de até 15 anos de detenção desde o início da invasão russa. Basicamente, o governo de Moscou considera uma mentira qualquer publicação que vá contra à linha oficial sobre o conflito. Isso inclui até mesmo protestar contra a guerra.

Ovsyannikova já foi considerada culpada por "desacreditar" as forças armadas russas durante uma audiência de um processo de outro político que criticou o conflito. Até agora, a justiça determinou o pagamento de uma multa de 50 mil rublos, mas a repórter ainda pode ser condenada à prisão.



A jornalista havia deixado a Rússia após o protesto na TV, passando alguns meses trabalhando na Alemanha. Mas, retornou por conta de uma disputa judicial com o marido pela guarda dos filhos.

