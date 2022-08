Reprodução TV Globo 09/08/2022 Gás lacrimogêneo e spray de pimenta atingem estudantes do Colégio Tiradentes, em BH

Alunos do Colégio Tiradentes, em Belo Horizonte, foram atingidos por gás lacrimogêneo e spray de pimenta, na manhã desta terça-feira (9). O colégio pertence à Polícia Militar de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 30 alunos foram atingidos.

Ainda não há informações sobre o que ocasionou o vazamento de gás.

Os estudantes atingidos foram atendidos por militares dos bombeiros, da Polícia Militar e do Samu. Algumas pessoas foram encaminhadas para o hospital.

O colégio fica ao lado da Escola de Formação de Soldados. Nesta última segunda-feira (8), uma granada explodiu nas mãos de um soldado durante um curso.

De acordo com um agente do Bombeiro que cobriu a ocorrência, um treinamento militar que acontecia ao lado da escola ocorreu com uso de munição química e, possivelmente, o vento virou e o gás foi para a escola, o que pode ter causado a reação dos estudantes.

