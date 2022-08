Reprodução - 08.08.2022 O professor entrando no camburão da polícia

Um professor de 40 anos, foi preso preventivamente no último sábado, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), por importunar sexualmente suas alunas. Quatro vítimas, de 14 anos, procuraram a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). De acordo com a delegada Samieh Saleh, as adolescentes contaram que o homem, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, forçava abraços, carícias, beijos, fazia brincadeiras com conotação sexual. Numa ocasião, ele fez com que uma estudante de legging desfilasse na frente da turma. Samieh não descarta que haja mais vítimas.

"Nós temos quatro registros na delegacia. Mas um perfil numa rede social fez uma postagem sobre o caso que tem mais de 500 comentários, o que indica que pode haver mais vítimas", disse Samieh.

Segundo a delegada, duas das alunas que registraram ocorrência contra o professor foram importunadas em 2022. As outras duas, em 2017 e 2019. Uma das vítimas tinha 13 anos quando foi vítima do homem. As abordagens às estudante ocorriam, além da sala de aula, em outras dependências da escola.

"Por enquanto não apareceram outras alunas na delegacia. Nós recebemos uma denúncia de que uma aluna foi importunada pelo professor em 2017 e vamos ouvi-la", afirmou a policial.

Em depoimento, o suspeito negou acusações e disse nunca ter tido condutas inadequadas.

A delegada pede que outras vítimas que tenham queixa contra o professor procurem a polícia. Elas podem fazer contato por meio do WhatsApp: (51) 98444 0606.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.