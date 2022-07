Reginaldo Pimenta/Agência O Dia 28/07/2022 Operação da polícia no Rio de Janeiro

Equipes da Polícia Militar realizam uma operação, na manhã desta quinta-feira (28), em vários pontos do Rio de Janeiro. Desde cedo os agentes ocupam as comunidades Rato e Pica Pau, na Zona Norte; Complexo do Caju e Parque Alegria, na Zona Portuária; Complexo da Alma, na Região Metropolitana; e nas comunidades Parada Angélica, Santa Lúcia, Rodrigues Alves e General Mariante, na Baixada.

Agentes do 3º BPM (Méier), realizam a operação nas comunidades Rato, no bairro Sampaio, e Pica Pau, em Cordovil. Já no Complexo do Caju e Parque Alegria, no Caju, as ações são realizadas por policiais do 4º BPM (São Cristóvão), em conjunto com batalhões do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA).

Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) ocupam desde o início da manhã o Complexo da Alma.

Na Baixada Fluminense, as comunidades Parada Angélica, Santa Lúcia, Rodrigues Alves e General Mariante, em Duque de Caxias, são alvos de uma operação policial, realizada por agentes do 15º BPM (Duque de Caxias). Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos.

