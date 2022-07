Arquivo pessoal Andressa dos Santos foi encontrada com marcas de agressão no litoral de SP





Uma jovem de 26 anos foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser encontrada desacordada e com marcas de agressão no Guarujá, litoral de São Paulo. A família de Andressa dos Santos Freitas disse nesta quinta-feira, 28, que o principal suspeito do crime é o marido dela, que teria apresentado um comportamento agressivo e possessivo. A vítima foi encontrada no chão de uma viela de um conjunto habitacional do bairro Santo Antônio.

Segundo a Polícia Militar (PM), a corporação foi acionada no último dia 24, por volta das 9h40, por médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rodoviária, para atender uma ocorrência de agressão, mas quando chegou ao local a vítima já tinha sido transferida para o Hospital Santo Amaro, porque precisava ser atendida por um médico neurologista. O estado de saúde dela é considerado estável.

A corporação disse, ainda, que o marido da vítima, que não teve a sua identidade divulgada, também passou por atendimento médico, mais não foi constatada nenhuma lesão. Ao ser questionado sobre o que aconteceu, a polícia afirma que ele "nada declarou aos policiais". Um boletim de ocorrência foi registrado no Distrito Policial (DP), sede de Guarujá.

Em entrevista ao portal 'G1', a mãe da jovem, Roberta Cristina Neves dos Santos, 45, disse que a filha e o marido estão juntos há cerca de dois anos. Ela contou que o casal teria ido ao conjunto habitacional para buscar o filho de 1 ano, na casa da tia da jovem. A criança passou a noite com um parente enquanto os dois estavam em uma baile.

"Pessoas do conjunto habitacional me disseram que a viram chegando de Uber junto com ele - o genro. O carro parou, e ele estava alterado. Bateu a porta com tudo", explicou a mãe da vítima.

Segundo ela, a filha foi encontrada no chão por uma vizinha e levada à UPA no carro de outro morador. A mãe de Andressa disse que o companheiro da filha teria provocado as agressões por causa de ciúmes. Vizinhos contaram que o homem voltou ao local de bicicleta, vestindo outras roupas e assustado.





