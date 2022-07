Reprodução/Redes sociais - 24.07.2022 Cerca de 300 canários foram encontrados em três malas

Um homem de 30 anos foi preso na tarde deste sábado (23) pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek por transportar aproximadamente 300 canários em três malas.



Ele foi conduzido para a 1ª DP da Polícia Civil, onde optou por ficar em silêncio, assinou um termo de compromisso e foi liberado, segundo a polícia.

Os pássaros foram apreendidos, recolhidos e encaminhados ao CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres). Ainda não há informações sobre a origem dos animais.

Apesar do flagrante, o infrator foi liberado porque "cometeu crime de menor potencial ofensivo", disse a polícia. O Ibama ainda não respondeu se o homem foi multado pela infração.



