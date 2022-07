Rovena Rosa/Agência Brasil - 28/03/2022 Novas faixas para ônibus serão entregues em SP

A Prefeitura de São Paulo, por meio das secretarias de Mobilidade e Trânsito (SMT) e Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM) e da São Paulo Transporte (SPTrans) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), vai entregar no sábado, 23 de julho, mais quatro faixas exclusivas de ônibus, em vias da Vila Prudente, na Zona Leste, e em Cidade Ademar, na Zona Sul da cidade.

As novas faixas tem o objetivo de melhorar a fluidez dos coletivos na região. A estimativa é que cerca de 103 mil passageiros sejam beneficiados por dia com os ganhos no tempo de viagem.

Com um total de 2.640 metros de extensão, as faixas serão utilizadas por 44 linhas de ônibus diferentes. A soma das linhas na relação abaixo ultrapassa o número de 44 porque algumas delas atendem mais de uma faixa. As vias com as novas faixas são Avenida Ibitirama, Rua Ituverava, Rua Igaratá, todas na Zona Leste, e avenidas Ângelo Cristianini e Senador Vitorino Freire, na Zona Sul.

A iniciativa faz parte do Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo, que prevê um total de 50 km de faixas exclusivas para ônibus até o fim de 2024. Desde o início da gestão, já foram entregues 18,8 km, ou seja, 37% do total previsto.

Linhas beneficiadas pelas novas faixas em cada via:

Avenida Ibitirama, entre a Rua Trocari e Pça. Pe. Damião, Vila Prudente

2101-41 Pça. Silvio Romero - Term. Vl. Prudente

3134-10 Shop. Aricanduva - Metrô Tamanduateí

3160-10 Term. Vl. Prudente - Term. Pq. D. Pedro II

407Y-10 Pq. Savoy City - Metrô Vl. Prudente

3112-10 Vl. Industrial - Metrô Belém

311C-10 Pq. São Lucas - Bom Retiro

314J-10 Pq. Sta. Madalena - Pça. Almeida Jr.

314V-10 Vl. Ema - Pça. Almeida Jr.

3390-10 São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II

373M-10 Jd. Guairacá - Shop. Metrô Tatuapé

4025-10 Vl. Califórnia - Metrô Tatuapé

4029-10 São Mateus - Term. Vl Prudente

4031-10 Pq. Sta. Madalena - Metrô Tamanduateí

4221-10 Jd. Planalto - Term. Pq. D. Pedro II

4222-10 Pq. Sta. Madalena - Mooca

4288-10 Pq. Sta. Madalena -Term. Pq. D. Pedro II

476g-10 Jd. Elba - Ibirapuera

476G-41 Vl. Industrial - Metrô Ana Rosa

5145-10 Term. Sapopemba - Pça. Almeida Jr.

574J-10 Metrô Conceição - Term. Vl. Carrão

N533-11 Term. Vl. Prudente - Jd. Planalto

N 537-11 Metrô Vl. Mariana- Term. Vl. Prudente



Rua Igaratá, entre as ruas Ituverava e Amparo, Vila Prudente

3134-10 Shop. Aricanduva - Metrô Tamanduateí

311C-10 Pq. São Lucas - Bom Retiro

373M-10 Jd. Guairacá - Shop. Metrô Tatuapé

4284-10 Vl. Califórnia - Term. Vl. Prudente

4286-10 Vl. Industrial - Term. Vl. Prudente

4288-10 Pq. Sta. Madalena -Term. Pq. D. Pedro II

476G-10 Jd. Elba - Ibirapuera

476G-41 Vl. Industrial - Metrô Ana Rosa

573A-10 Metrô Bresser - Vl. Alpina

575A-10 Div. São Caetano - Shop. Metrô Tatuapé

N533-11 Term. Vl. Prudente - Jd. Planalto

Rua Ituverava, entre a Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello e Rua Igaratá, Vila Prudente

311C-10 Pq. São Lucas - Bom Retiro

314V-10 Vl. Ema - Pça. Almeida Jr.

3390-10 São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II

373M-10 Jd. Guairacá - Shop. Metrô Tatuapé

4031-10 Pq. Sta. Madalena - Metrô Tamanduateí

4222-10 Pq. Sta. Madalena - Mooca

4284-10 Vl. Califórnia - Term. Vl. Prudente

4286-10 Vl. Industrial - Term. Vl. Prudente

5145-10 Term. Sapopemba - Pça. Almeida Jr.

574J-10 Metrô Conceição - Term. Vl. Carrão

Avenida Ângelo Cristianini, entre Alcides Arguedas e Tomé Andrade, Cidade Ademar

5013-10 Jd. Luso - Sto. Amaro

5106-10 Jd. Selma - Lgo. São Francisco

5128-10 Jd. Apurá - Metrô Conceição

5175-10 Baln. São Francisco - Pça. da Sé

5178-10 Jd. Miriam - Pça. João Mendes

546L-10 Jd. Luso - Term. Sto. Amaro

577T-10 Jd. Miriam - Metrô Ana Rosa

6358-10 Jd. Luso - Term. Bandeira

Av. Senador Vitorino Freire, entre a Av. Cupecê e Rua Prof. Freitas Julião, Cidade Ademar

5012-10 Vl. Guacuri - Jabaquara

5013-10 Jd. Luso - Sto. Amaro

5091-10 Jd. Ubirajara - Metrô São Judas

5106-21 Jd. Selma - Term. Água Espraiada

5106-31 Jd. Selma - Metrô Ana Rosa

516N-10 Jd. Miriam - Pça. D. Gastão

5178-10 Jd. Miriam - Pça. João Mendes

5702-10 Refúgio Sta. Terezinha - Metrô Jabaquara

5757-10 Cid. Júlia - Metrô Conceição

5757-51 Pedreira - Metrô Conceição

577T-10 Jd. Miriam - Metrô Ana Rosa

5791-10 Eldorado - Metrô Vergueiro

607C-10 Jd. Miriam - Itaim Bibi

6358-10 Jd. Luso - Term. Bandeira



Av. Senador Vitorino Freire, entre a Rua Cap. John Cordeiro e Av. Cupecê, Cidade Ademar

5012-10 Vl. Guacuri - Jabaquara

5013-10 Jd. Luso - Sto. Amaro

5091-10 Jd. Ubirajara - Metrô São Judas

5106-21 Jd. Selma - Term. Água Espraiada

5106-31 Jd. Selma - Metrô Ana Rosa

516N-10 Jd. Miriam - Pça. D. Gastão

5178-10 Jd. Miriam - Pça. João Mendes

5702-10 Refúgio Sta. Terezinha - Metrô Jabaquara

5757-10 Cid. Júlia - Metrô Conceição

5757-51 Pedreira - Metrô Conceição

577T-10 Jd. Miriam - Metrô Ana Rosa

5791-10 Eldorado - Metrô Vergueiro

607C-10 Jd. Miriam - Itaim Bibi

6358-10 Jd. Luso - Term. Bandeira

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.