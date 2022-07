Divulgação - 22/07/2022 Incêndios no pantanal

O Mato Grosso do Sul declarou estado de emergência por 180 dias em 14 municípios por causa de incêndios no Pantanal. O decreto foi publicado nesta sexta-feira, 22, no Diário Oficial do estado.

Conforme o documento, o estado passa por uma das maiores estiagens dos últimos anos. O texto menciona que a plataforma de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou 2.165 focos de calor de junho a julho.

Segundo a pesquisadora Julia Rodrigues, do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até quarta-feira, 20, foram mais de 121 mil hectares queimados no Pantanal sul-matogrossense neste ano, 34% a mais que em 2021.

"Maio teve uma área queimada ali entre os municípios de Corumbá e Aquidauana, no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. Por enquanto, foi o mês que mais queimou. Junho não teve tanta área queimada e em julho voltou o aumento da área queimada, ali na região de Corumbá, perto do Ladário, e em Porto Murtinho perto da terra indígena de Kadiwél", avalia a pesquisadora.

O decreto autoriza a convocação de voluntários e a entrada de agentes de defesa civil em residências para prestar socorro ou para retirar pessoas. O texto ainda dispensa de licitação a aquisição de bens, serviços e obras de forma emergencial. Cerca de R$ 38 milhões podem ser usados para atender às medidas do decreto.

