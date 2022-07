Divulgação/Polícia Federal PF encontrou dois quilos de cocaína em sandálias

A Polícia Federal prendeu, no último domingo (10), três mulheres que estavam no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e viajariam com um total de 8 kg de cocaína para África, Europa e Ásia. Uma das passageiras levava a droga em dois pares de sandálias.

A brasileira que carregava dois quilos de cocaína nos calçados tem 31 anos e viajaria para as ilhas Seychelles, localizadas na costa leste da África. Ela foi presa no balcão de check-in.

Outra pasageira presa tinha como destino a França e foi presa na zona de controle migratório com dois quilos da droga, que estavam dentro de uma bermuda elástica. A suspeita também tem 31 anos.





A terceira brasileira que teve a prisão decretada no aeroporto tinha passagens compradas para as Ilhas Maldivas, na Ásia. A mulher de 24 anos carregava quatro quilos de cocaína em fundos falsos de uma bolsa.

"As suspeitas serão apresentadas à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas", informou a Polícia Federal em comunicado.

