Reprodução/ TV Globo - 10.07.2022 Incêndio em prédio no Centro de SP

O incêndio que atingiu quatro prédios comerciais na Rua Barão de Duprat, região da Rua 25 de Março , no Centro de São Paulo, segue sendo acompanhado de perto por equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil da capital. As chamas atingem o local há mais de 12 horas, no entanto, estão controladas .

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o fogo iniciou por volta das 21h deste domingo (10), na área térrea de um prédio de dez andares, e se alastrou logo em seguida para outros três imóveis.

O capitão André Elias informou em entrevista que os Bombeiros não descartam a possibilidade de desabamento dos prédios "O risco ele existe e ele precisa ser minimizado, óbio que, todo esse tempo de exposição acaba ocasionando um abalo na estrutura."

"Não devemos descartar esse risco nunca, até por que um possível abalo colocaria em exposição mais bombeiros e faria mais vítimas, então, a gente precisa ficar atento aos sinais para que possamos fazer um trabalho seguro."



Dois profissionais ficaram feridos durante o trabalho e tiveram queimaduras de 2º grau. Eles estão conscientes e foram levados ao Pronto-Socorro de pronto-socorro do Tatuapé com mais de 15% do corpo queimado. Não há informações de outros feridos.

De acordo com a última atualização do Corpo de Bombeiros, há 56 homens e 22 viaturas no local empenhadas na ocorrência em fase de rescaldo.

O incêndio também afetou a circulação de ônibus no local. Segundo a SPTrans, as linhas que passam pela região estão realizando desvios e que sua equipe técnica acompanha a situação. Veja as linhas com desvio:

As linhas 1206/10 Pq. Vl. Maria - Correio, 2104/10 Metrô Santana – Term. Pq. D. Pedro II, 2161/10 Pq. Edu Chaves – Pça. Do Correio, 2182/10 Jd. Brasil – Pça. Do Correio, 5107/10 Term. Sacomã – Praça do Correio e 5141/10 Term. Sapopemba – Pça. Do Correio estão deixando de trafegar pela Rua da Cantareira, entre a Av. Sen. Queirós e o Parque D. Pedro II, seguindo pela Av. Mercúrio, Av. do Estado e acessando o Pq. D. Pedro II.

