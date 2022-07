Reprodução Twitter Lily Safra

Neste sábado (9), em Genebra, na Suíça, morreu uma das mulheres mais ricas do mundo, Lily Safra, aos 87 anos. A informação foi dada pelo colunista Luro Jardim, do GLOBO.



A fortuna estimada dela era de R$ 5 bilhões. Lily foi casada com o banqueiro Edmond Safra por 23 anos, que morreu em 1999 em incêndio na residência do casal em Mônaco. O enfermeiro de Edmond foi condenado à prisão como responsável pelo incêndio.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.



Anteriormente, Lily foi casada por quatro anos com Alfredo Monteverde, fundador do Ponto Frio, que se suicidou em 1969, e com o industrial argentino Mario Cohen.

Lily nasceu em Porto Alegre em uma família de posses modestas.