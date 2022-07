David Irikura/TV Globo Policiais vão até prédio onde trabalhador caiu e atingiu pedestres na Zona Sul de São Paulo

Um homem caiu de uma altura de 10 metros de um edifício residencial, na manhã desta quinta-feira (7), no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem trabalhava no prédio e caiu em cima de pelo menos dois pedestres que passavam na Avenida Morumbi.

As três vítimas foram socorridas e levadas para hospitais próximos. De acordo com a corporação, o trabalhador teve diversas fraturas pelo corpo e parada cardiorrespiratória.

As duas pessoas atingidas por ele são: um homem que teve fratura nos ossos do antebraço, e uma vítima socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As autoridades ainda não informaram os motivos da queda do trabalhador. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.