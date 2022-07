Reprodução / TV Globo - 05.07.2022 Incêndio atinge comunidade na Zona Norte de São Paulo

Um incêndio iniciado na manhã de hoje (5) atinge barracos de uma comunidade na Avenida Mutinga, altura do número 3.500, no Parque São Domingos, zona norte da capital paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início por volta das 10h40 de hoje e, por volta das 12h30, já não havia mais risco de propagação.

A corporação informou que 17 viaturas e 54 bombeiros trabalham no local.

Até o momento, não há vítimas.

