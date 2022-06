Reprodução - 27.06.2022 Menino de 9 anos foi atacado por pitbull em São João de Meriti

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um cachorro da raça pitbull atacou um menino de nove anos no bairro Agostinho Porto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Nicolas Paz Vieira Souza do Nascimento foi mordido na perna na noite da última segunda-feira (27). Ele está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por uma cirurgia de reconstrução da panturrilha. Segundo a unidade, o estado de saúde de Nicolas é estável.

O menino estava soltando pipa na rua com o irmão de 14 anos, quando o animal, sem coleira, tentou atacar a dupla. O irmão mais velho chegou a pegar o caçula no colo para tentar protegê-lo. O adolescente tenta, sem sucesso, afastar o cachorro, até que o cão morde a perna de Nicolas.

O adolescente encontra dificuldade de afastar o cachorro. Na sequência, um vizinho se aproxima para ajudar os meninos a se livrarem do pitbull, mas o socorro também não foi fácil. O homem e o adulto desferiram golpes na tentativa de que o cão soltasse Nicolas.

Após conseguirem se livrar do cachorro, os vizinhos levaram a criança a uma unidade de saúde em Villar dos Teles. Nicolas chegou a ser transferido para outros dois hospitais, até dar entrada no Souza Aguiar, no Centro do Rio.

