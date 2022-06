Roberto Parizotti/FotosPublicas Frio em São Paulo

Apesar do frio ter se instaurado em várias cidades brasileiras com a chegada do inverno, o país enfrentará temperaturas anormais no mês de julho. A tendência é de que as regiões Centro-Oeste e Sudeste tenham registro de até dias quentes neste mês. Segundo o MetSul, é provável que julho termine com uma média muito acima do normal em diversas partes do Brasil.

A exceção é a região Sul, especialmente no sul do Rio Grande do Sul. Nessa área, a previsão é de temperaturas abaixo de 16ºC. Segundo o ClimaTempo, as massas de ar frio serão intensas nessa região, mantendo a temperatura baixa por longos períodos. As quedas de temperatura ocorrerão principalmente na segunda quinzena do mês de julho e entre o final do mês com início de agosto.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a frente fria não será tão forte. A previsão é de ar mais seco com grande amplitude térmica — noites frias e tardes quentes. No Sudeste, o frio deve passar pelo litoral, fazendo com que as chances de chuvas fortes aumentem na costa.

Na região Nordeste, a tendência é que as temperaturas fiquem acima da média, principalmente no interior. E as chuvas serão praticamente diárias na costa leste, entre Alagoas e o Rio Grande do Norte.

Na região Norte, a previsão é de que as temperaturas fiquem um pouco abaixo da média. As chuvas terão maior volume no norte da região. Entre o oeste do Amazonas e o Acre, as precipitações serão menos intensas.

O climatempo afirma que a tendência é que a massa de ar frio ganhe força a partir da segunda quinzena de julho em todas as regiões, causando friagens e temperaturas baixas, principalmente na região Sul.

