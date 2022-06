freestocks / Unsplash Número de adolescentes grávidas cai 52% nos últimos cinco anos em São Paulo

De acordo com levantamento realizado pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS) , o número de meninas grávidas entre 10 e 14 anos de idade na cidade caiu 52% entre 2016 e 2021. No mesmo período, também houve queda de 42% na gestação entre adolescentes de 15 a 19 anos.

Em 2016, 691 meninas com menos de 15 anos ficaram grávidas. Esse número chegou a 335 no ano passado, na mesma faixa etária. Entre as adolescentes de 15 e 19 anos, a redução foi de 19.684 para 11.287 gestantes, na comparação dos últimos cinco anos.

Algumas ações voltadas à população contribuíram para essa redução, como a disponibilização de contraceptivos tradicionais nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a compra de 12.400 implantes subdérmicos, principalmente para as adolescentes. Além da implantação de dispositivo intrauterino (DIU) de cobre ou hormonal (Mirena) e ações de educação em saúde voltadas para saúde sexual e reprodutiva no Programa Saúde na Escola.

As iniciativas também incluem o treinamento do quadro de profissionais de saúde. Ao todo, 300 médicos da Estratégia Saúde da Família (ESF), de 179 UBSs, foram preparados com a capacitação para inserção do implante subdérmico, assim como profissionais do Consultório na Rua. Cabe destacar ainda o protocolo integrado da primeira infância voltado para a gravidez na adolescência.

