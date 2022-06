Reprodução - 29.06.2022 João Figueiredo e Sasha Meneghel

Foi em um culto de uma igreja evangélica que Sasha Meneghel e seu marido, o cantor gospel João Figueiredo, conheceram Francisley Valdevino da Silva, o "sheik" das criptomoedas , que está na mira da Polícia Federal por ser suspeito de crime contra o sistema financeiro nacional. Francisley tinha portas abertas no círculo evangélico e, além de Sasha e João, teria feito diversas vítimas entre pastores e fiéis.

Sasha e João investiram mais de R$ 1,2 milhão no esquema de Francisley e agora processam o empresário na Justiça de Curitiba. A Rental Coins, empresa do tal "sheik", prometia rendimentos de até 8,5% do valor investido com um esquema de "locação de criptomoedas".

'Sheik' das criptomoedas que lesou Sasha Meneghel já foi sócio de Malafaia

O casal teria feito um aporte inicial de R$ 50 mil e, posteriormente, mais dois contratos que somados totalizavam um investimento de R$ 1,2 milhão. Sem receber o retorno esperado, entraram com um processo de dano moral e material alegando suposta fraude por parte da Rental Coins. O processo corre na 14ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná.

Sasha conheceu João Figueiredo em uma viagem missionária a Angola, onde ambos colaboravam com uma ONG. João é amigo de famosos como Gabriel Medina e Bruna Marquezine. Eles assumiram o relacionamento no final de 2019 e anunciaram o noivado em novembro de 2020.

