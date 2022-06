André Bueno/REDE CÂMARA SP Entrega de obra de Urbanização no Cingapura Edu Chaves





A Prefeitura de São Paulo realizou, no início da tarde desta terça-feira (28), a entrega de obras de urbanização no Cingapura Edu Chaves, na Zona Norte da capital. Entre elas destacam-se a revitalização/readequação/requalificação de área urbana com a pavimentação e canalização de águas pluviais e esgoto; reforma de passeios e da área social comum, além da instalação de playground, academia e uma quadra de futsal.

Foi realizado um investimento de mais de R$ 3 milhões, que beneficiará cerca de 400 famílias.

“Estamos fazendo essa entrega no Parque Edu Chaves. Além disso, vamos pintar todos os prédios”, declarou Ricardo Nunes. “Até 2024 entregaremos 49 mil unidades habitacionais”, completou o prefeito.

O subprefeito do Jaçanã/Tremembé, Dario José Barreto, deu detalhes das obras realizadas no local.

“Revitalizamos todo o pavimento, as galerias do condomínio foram feitas com concreto. Entregamos uma nova área social, reformamos a quadra e refizemos o sistema das galerias pluviais. Em parceria com a Sabesp, trocamos a tubulação de esgoto. É um benefício muito grande para a comunidade” disse.

Anistia

O secretário municipal de Habitação, João Farias, destacou o empenho da atual gestão para que a população mais vulnerável tenha moradia de qualidade.

“Estamos com edital na rua para comprar 45 mil unidades habitacionais. É um investimento de R$ 8 bilhões, o maior da história de São Paulo”, afirmou Farias.





O secretário também anunciou que o prefeito Ricardo Nunes determinou a elaboração de um Projeto de Lei que envolve 159 mil unidades habitacionais na cidade.

“As famílias que receberam essas unidades na década de 90 não têm um documento chamado Termo de Permissão de Uso. Não podem utilizar sua unidade para fazer financiamento em um banco, em uma loja, porque não têm como comprovar a propriedade”, declarou.

Para resolver essa questão, Farias anunciou uma nova ação da Prefeitura, que envolve todos os Cingapuras, prédios da Cohab, CDHUs e demais moradias populares.

“Estamos enviando um Projeto de Lei para a Câmara (dos Vereadores), por meio do qual o prefeito Ricardo Nunes vai anistiar a dívida e entregar as matrículas registradas dessas unidades para que as pessoas possam, de fato, serem donas de seus imóveis”.

Sobre o Parque Edu Chaves

O Conjunto Cingapura Edu Chaves teve a sua implantação em 1997 com 400 unidades habitacionais distribuídas em 20 blocos. As edificações foram realizadas nos limites do Conjunto.

