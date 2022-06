Reprodução Bruno Calandrini, delegado da PF

O delegado da Polícia Federal Bruno Calandrini, que cuida da investigação sobre um suposto esquema de corrupção na gestão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro , vai deixar o grupo da PF de Brasília responsável pelas investigações contra políticos com foro privilegiado, conhecido como Cinq (Coordenação de Inquéritos).

Segundo integrantes da PF, Calandrini já havia pedido para deixar o grupo no início do mês de maio, antes da deflagração da operação que resultou na prisão de Milton Ribeiro. A sua saída foi autorizada com a condição de que ele continue à frente desse inquérito.





Na semana passada, após a deflagração da operação, Calandrini enviou uma mensagem a colegas afirmando que houve interferência da cúpula da PF no caso, depois que não foi autorizada a transferência de Milton Ribeiro de São Paulo para Brasília.

Ele também foi responsável por solicitar a inclusão do ministro da Economia Paulo Guedes como investigado em um inquérito sobre desvios no fundo de pensão dos Correios, o Postalis.

